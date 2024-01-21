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Арбитр матча «Рапид» — «Словацко» подозревается в ставках

Арбитр матча «Рапид» — «Словацко» подозревается в ставках
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В четверг, 18 января, в турецком городе Белек состоялся товарищеский матч между австрийским «Рапидом» и чешским «Словацко». Команда из Вены, столицы Австрии, одержала победу со счётом 2:1. При этом главный судья принимал сомнительные решения. Его заподозрили в ставках на игру.

Сначала турецкий арбитр поставил сомнительный пенальти в ворота «Рапида». Этот 11-метровый был парирован и выполнен заново из-за того, что, по мнению судьи, голкипер «Рапида» отошёл от линии ворот. Футболист «Словацко» снова не реализовал пенальти. Позже арбитры поставили ещё два сомнительных 11-метровых в ворота «Словацко». Оба были реализованы.

Sky Sport Austria сообщает, что было поставлено € 80 тыс. на то, что команды забьют более двух голов. При этом отмечается, что помощник главного судьи время от времени заглядывал в телефон.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024 . Товарищеские матчи
18 января 2024, четверг. 17:00 МСК
Рапид В
Вена, Австрия
Окончен
2 : 1
Словацко
Угерске-Градиште, Чехия
0:1 Райнберк – 59'     1:1 Mayulu – 69'     2:1 Kaygin – 90'    
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