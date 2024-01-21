Арбитр матча «Рапид» — «Словацко» подозревается в ставках

В четверг, 18 января, в турецком городе Белек состоялся товарищеский матч между австрийским «Рапидом» и чешским «Словацко». Команда из Вены, столицы Австрии, одержала победу со счётом 2:1. При этом главный судья принимал сомнительные решения. Его заподозрили в ставках на игру.

Сначала турецкий арбитр поставил сомнительный пенальти в ворота «Рапида». Этот 11-метровый был парирован и выполнен заново из-за того, что, по мнению судьи, голкипер «Рапида» отошёл от линии ворот. Футболист «Словацко» снова не реализовал пенальти. Позже арбитры поставили ещё два сомнительных 11-метровых в ворота «Словацко». Оба были реализованы.

Sky Sport Austria сообщает, что было поставлено € 80 тыс. на то, что команды забьют более двух голов. При этом отмечается, что помощник главного судьи время от времени заглядывал в телефон.