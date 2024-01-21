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Тренер «Брентфорда» прокомментировал возвращение Тони после восьмимесячной дисквалификации

Тренер «Брентфорда» прокомментировал возвращение Тони после восьмимесячной дисквалификации
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Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк поделился впечатлениями от возвращения нападающего команды Айвана Тони после длительного отстранения.

«Конечно, Айван — большой игрок, большая часть нашей команды. Естественно, нам его не хватало. Хорошо, что он вернулся, и я сказал ему об этом. Было приятно видеть, как он наслаждается игрой в футбол», — приводит слова Франка официальный сайт «Брентфорда».

Напомним, вчера, 20 января, «Брентфорд» одержал победу над «Ноттингем Форест» со счётом 3:2 в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Айван Тони забил первый мяч своей команды, послав его в ворота «лесников» прямым ударом со штрафного. Таким образом, он отличился в первом же матче после восьмимесячной дисквалификации. Тони был отстранён от выступлений во всех турнирах за нарушение регламента о ставках.

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