«Интер» готов продлить контракт с Лаутаро Мартинесом до 2028 года

Миланский «Интер» готов продлить контракт с аргентинским нападающим команды Лаутаро Мартинесом до 2028 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети Х (бывший Twitter).

По информации источника, в случае подписания этого контракта Мартинес будет получать € 8 млн в год, плюс предусмотрены бонусы.

«Мы работаем над продлением моего контракта», — сказал Мартинес.

Напомним, аргентинец выступает за «Интер» с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 26 матчей за «нерадзурри» во всех официальных турнирах, отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Текущее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.