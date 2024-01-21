«Нам придётся попотеть». Игрок «Интера» Лаутаро — о финале Суперкубка Италии с «Наполи»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился мнением о грядущем финале Суперкубка Италии с «Наполи», который состоится завтра, 22 января.
«Игра с «Наполи» станет важной для нас, ведь нам будет противостоять сильный соперник. Для достижения победы нам придётся попотеть, но мы все готовы к данной встрече. Наша команда едина. Победа в Суперкубке Италии — одна из наших задач на этот сезон», — приводит слова Мартинеса сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, финальный матч Суперкубка Италии пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Саудовской Аравии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
«Интер» является действующим обладателем Суперкубка Италии. В финале этого турнира в минувшем сезоне «нерадзурри» обыграли «Милан» со счётом 3:0.