Широков: Абаскаля в «Спартаке» мог бы заменить Александр Мостовой

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о возможном уходе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Ранее сообщалось, что в услугах специалиста заинтересован испанский «Кадис».

«Особо не слежу за «Спартаком» и не знаю, куда там собрался Абаскаль. Наверное, клуб предвидит развитие ситуации, ищет альтернативу, если есть разговоры. Не могут же не искать. Что касается друзей Абаскаля в руководстве «Кадиса», наверное, они не по дружбе берут тренеров. Хотя и такое возможно. Думаю, что прямо сейчас Абаскаль точно не должен уйти. Может, есть какие-то разговоры на лето. Возможно всё.

Заменить Абаскаля в «Спартаке» мог бы Мостовой (смеётся). По разговорам он точно готов», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.