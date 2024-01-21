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Радимов высказался о переходе Чистякова из «Зенита» в «Сочи»

Радимов высказался о переходе Чистякова из «Зенита» в «Сочи»
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал переход защитника Дмитрия Чистякова из стана сине-бело-голубых в «Сочи». 14 января футболист перешёл в эту команду на правах аренды.

«Играть хочется любому футболисту, и Чистяков – не исключение. Там он будет играть, точно получать игровую практику, которой в «Зените» почти не получал. Есть Родригао, купили Нино, есть Алип, Эракович – так что Чистяков даже не второй-третий в списке на замену.

Мне кажется, «Сочи» сейчас нельзя не усилить (смеётся). Ну конечно, да, усилит. Если они не усилятся сейчас, то просто напрямую вылетят. И, я так понимаю, они серьёзно начали этим вопросом заниматься», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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