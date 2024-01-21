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Эль-Шаарави — об увольнении Моуринью: он взял всю вину на себя, хотя игроки тоже причастны

Эль-Шаарави — об увольнении Моуринью: он взял всю вину на себя, хотя игроки тоже причастны
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Крайний нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави поделился мыслями об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера команды, которое произошло во вторник, 16 января.

«Разочарование болельщиков в связи с этой ситуацией понятно, но мы должны оставаться едиными. Это трудный период, но мы все хотим, чтобы «Рома» становилась лучше.

В этот период произошли замечательные моменты, например, когда мы вышли в два европейских финала. При этом мы сохраняли единство и в те моменты, когда дела шли не очень хорошо.

К сожалению для Моуринью, он взял всю вину на себя, но она должна быть разделена между всеми нами: игроками, персоналом и клубом», — приводит слова Эль-Шаарави DAZN.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Моуринью был недоволен руководством римского клуба из-за того, что оно не выполняло своих обещаний. Кроме того, португальский специалист поругался с рядом игроков «Ромы».

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