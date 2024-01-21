Сутормин играет левого защитника в первом матче «Зенита» после ухода Кругового

В эти минуты проходит товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и самаркандским «Динамо». На позиции левого защитника в составе сине-бело-голубых играет Алексей Сутормин. Это первый матч петербуржцев после перевода другого левого защитника, Данилы Кругового, в «Зенит-2».

Напомним, в текущее трансферное окно пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что Круговой станет игроком армейцев, когда у него завершится контракт с «Зенитом», летом 2024 года. Позже защитник был переведён в дубль сине-бело-голубых.

В данный момент «Зенит» обыгрывает узбекистанскую команду со счётом 1:0. На 13-й минуте защитник петербуржцев Марио Фернандес вывел свою команду вперёд с передачи бразильского новичка Артура.