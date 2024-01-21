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Сутормин играет левого защитника в первом матче «Зенита» после ухода Кругового

Сутормин играет левого защитника в первом матче «Зенита» после ухода Кругового
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В эти минуты проходит товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и самаркандским «Динамо». На позиции левого защитника в составе сине-бело-голубых играет Алексей Сутормин. Это первый матч петербуржцев после перевода другого левого защитника, Данилы Кругового, в «Зенит-2».

Напомним, в текущее трансферное окно пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что Круговой станет игроком армейцев, когда у него завершится контракт с «Зенитом», летом 2024 года. Позже защитник был переведён в дубль сине-бело-голубых.

В данный момент «Зенит» обыгрывает узбекистанскую команду со счётом 1:0. На 13-й минуте защитник петербуржцев Марио Фернандес вывел свою команду вперёд с передачи бразильского новичка Артура.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024 . Товарищеские матчи
21 января 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
2-й тайм
4 : 1
Динамо Смр
Самарканд, Узбекистан
1:0 Фернандес – 13'     2:0 Вендел – 26'     3:0 Мостовой – 30'     3:1 Хожимирзаев – 37'     4:1 Васильев – 53'    
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