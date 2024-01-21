Защитник «Атлетико» Сёюнджю хочет перейти только в «Фенербахче»

Центральный защитник мадридского «Атлетико» и сборной Турции Чаглар Сёюнджю не желает переходить ни в один из клубов, кроме «Фенербахче». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на интерес со стороны таких команд, как «Порту», «Монако» и «Фулхэм», 27-летний игрок обороны намерен перебраться исключительно в турецкий клуб. На данный момент переговоры об аренде футболиста между «Атлетико» и «Фенербахче» всё ещё ведутся. Окончательное решение руководства «матрасников» ожидается в ближайшее время.

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Сёюнджю перешёл в «Атлетико» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провёл за «матрасников» девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.