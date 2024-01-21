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Андрей Мостовой рассказал, какое впечатление произвёл Артур в товарищеском матче

Андрей Мостовой рассказал, какое впечатление произвёл Артур в товарищеском матче
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, какое впечатление произвёл новичок команды Артур в товарищеском матче с самаркандским «Динамо» (5:1). В товарищеском матче голами отметились Марио Фернандес, Вендел, Андрей Мостовой, Дмитрий Васильев и Педро.

«Понравился, в принципе. Хорошо себя показывал — я бы сказал, в стиле Малкома. Похожий игрок — левоногий, действует на правом фланге атаки. Разгонял атаки, делал хорошие подачи. По тренировкам и первым дням сразу было видно, что качественный футболист», — приводит слова Мостового пресс-служба клуба.

Напомним, 8 января «Зенит» объявил о трансфере Артура. Сумма сделки с «Палмейрасом», за который нападающий выступал в прошлом сезоне, составила € 15 млн.

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