ЦСКА после первого тайма громит оманский «Сохар» со счётом 4:0

В товарищеском матче встречаются московский ЦСКА и оманский «Сохар». Команды играют на стадионе в Абу-Даби (ОАЭ). Матч начался в 18:00 по московскому времени. На данный момент после первого тайма счёт в игре 4:0 в пользу армейцев.

Уже на четвёртой минуте Иван Обляков вырезал пас на Антона Заболотного, который из пределов штрафной открыл счёт. На 13-й минуте при исполнении штрафного удара Обляков покатил на Фёдора Чалова, который остановил мяч, а Иван обводящим ударом упрочил преимущество армейцев.

На 26-й минуте после проникающего паса Заболотного, Обляков спокойно забил в пустые ворота соперника. Уже на 31-й минуте Обляков выполнял пас в штрафную, однако попал в защитника оманской команды, от которого мяч залетел в ворота.

На данный момент после 18 туров МИР Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает восьмое место с 28 очком. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. «Сохар» после 10 проведённых игр в чемпионате Омана находится на четвёртом месте с 18 очками.