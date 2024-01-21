Лидер обороны «Интера» может пропустить финал Суперкубка Италии

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони рискует пропустить финальный матч Суперкубка Италии. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, в воскресенье, 21 января, игрок обороны не смог завершить тренировочную сессию команды из-за повреждения. Во время выполнения некоторых упражнений защитник ощущал дискомфорт.

В текущем сезоне Бастони провёл за «Интер» 21 матч во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

В финальном матче Суперкубка «Интер» сразится с «Наполи». Матч состоится в понедельник, 22 января. Начало игры в 22:00 мск.