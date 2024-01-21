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Судья матча «Реала» трижды принял решение в пользу мадридцев после просмотра VAR

Судья матча «Реала» трижды принял решение в пользу мадридцев после просмотра VAR
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Сегодня, 21 января, проходит матч 21-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Альмерией». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсо. Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт в матче — 2:2.

Испания - Примера . 21-й тур
21 января 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Альмерия
Альмерия
0:1 Рамазани – 1'     0:2 Гонсалес – 43'     1:2 Беллингем – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 67'     3:2 Карвахаль – 90+9'    

По ходу встречи возникло три спорных эпизода, для вынесения решения по которым главный арбитр встречи Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо прибегнул к помощи видеоповтора. Сначала судья принял решение поставить пенальти в ворота «Альмерии» на 56-й минуте встречи, который в итоге реализовал Джуд Беллингем. После этого Маэсо принял решение отменить гол «Альмерии» в ворота «Реала» на 62-й минуте матча. Затем арбитр вновь принял решение в пользу «Реала», засчитав гол Винисиуса на 67-й минуте после просмотра видеоповтора. Благодаря в том числе и решениям арбитра «Реал» смог сравнять счёт в матче, отыгравшись с 0:2.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Последний раз команды встречались во 2-м туре нынешнего сезона Примеры. Тогда «Реал» одержал победу в гостях со счётом 3:1.

В данный момент мадридская команда находится на второй строчке чемпионата Испании по футболу, набрав 48 очков за 19 проведённых матчей. «Альмерия» располагается на последней, 20-й позиции с шестью очками после 20 встреч.

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