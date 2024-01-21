Маццарри — о матче с «Интером»: давайте не забывать, что «Наполи» — чемпион Италии

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Италии.

«Интер» силён во всех аспектах игры. Я никогда не спорю с журналистами о победе своей команды. Однако давайте не будем забывать, что мои ребята — действующие чемпионы Италии.

«Наполи» уже встречался с «Интером» в текущем розыгрыше Серии А. Тогда мы проиграли 0:3, пропустив все голы в контратаках. Но сейчас мы будем играть наравне с ними», — приводит слова Маццарри журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

В финальном матче Суперкубка «Наполи» сразится с «Интером». Матч состоится в понедельник, 22 января. Начало игры — в 22:00 мск. Ранее стало известно, что встречу может пропустить основной центральный защитник миланской команды.