«Бетис» — «Барселона»: Торрес оформил хет-трик, Феликс отметился голом

В эти минуты проходит матч 21-го тура испанской Ла Лиги между «Бетисом» и «Барселоной». Команды играют на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 21-й минуте «Барселона» открыла счёт в матче. Голом отметился форвард каталонцев Ферран Торрес. На 48-й минуте испанцу удалось оформить дубль. Однако уже через восемь минут «Бетис» отыграл один мяч усилиями Иско. На 59-й минуте хавбек бело-зелёных оформил дубль.
На 90-й минуте ворота «Бетиса» поразил форвард «Барселоны» Жоау Феликс. Ещё через две минуты хет-трик на свой счёт записал Торрес. Таким образом, каталонцы снова впереди — 4:2.
В данный момент «Барселона» находится на четвёртой строчке чемпионата Испании по футболу, набрав 41 очко в 19 проведённых матчах. «Бетис», в свою очередь, располагается на девятой позиции с 31 очком после 20 встреч.
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