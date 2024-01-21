«Всё более чем понятно». «Альмерия» — о судействе в матче с «Реалом»

В испанском футбольном клубе «Альмерия» остались недовольны работой главного арбитра в матче 21-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом». Напомним, «Реал» вырвал победу у «Альмерии» со счётом 3:2, отыгравшись с 0:2. По ходу встречи главный арбитр встречи Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо принял несколько спорных решений в пользу «сливочных».

«Не ждите, что мы опубликуем отчёт о матче с «Реалом». Всё более чем понятно», — написала пресс-служба «Альмерии» в соцсети X (ранее Twitter).

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Напомним, по ходу встречи возникло три спорных эпизода, для вынесения решения по которым главный арбитр встречи Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо прибегнул к помощи видеоповтора. Сначала судья принял решение поставить пенальти в ворота «Альмерии» на 56-й минуте встречи, который в итоге реализовал Джуд Беллингем. После этого Маэсо принял решение отменить гол «Альмерии» в ворота «Реала» на 62-й минуте матча. Затем арбитр вновь принял решение в пользу «Реала», засчитав гол Винисиуса на 67-й минуте после просмотра видеоповтора. Благодаря в том числе и решениям арбитра «Реал» смог сравнять счёт в матче, отыгравшись с 0:2.