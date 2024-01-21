«Кошмар». Тренер «Альмерии» высказался о судействе в матче с «Реалом»

Главный тренер «Альмерии» Гаиска Гаритано высказался о судействе в матче 21-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом». Напомним, Реал» вырвал победу у «Альмерии» со счётом 3:2, отыгравшись с 0:2, а Гаритано был удалён на 90+7-й минуте за споры с арбитром.

«Судейство? Мне нечего сказать. Моё удаление? Это справедливо, я много протестовал. Я больше ничего не мог сделать.

Нам не дали победить сегодня? Вы всё сами видели. Я не буду высказывать своё мнение, потому что потом меня отстранят. VAR? Вы видели, что произошло, это лучшее резюме.

Обычно я не говорю о судьях. У меня нет слов, чтобы описать то, что произошло. Это не первый раз, когда со мной здесь происходит что-то подобное. Мы еще не выиграли ни одного матча, но вы можете видеть, как команда сражается. Сегодняшний день – кошмар для ребят», — приводит слова Гаритано Marca.

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Напомним, по ходу встречи возникло три спорных эпизода, для вынесения решения по которым главный арбитр встречи Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо прибегнул к помощи видеоповтора. Сначала судья принял решение поставить пенальти в ворота «Альмерии» на 56-й минуте встречи, который в итоге реализовал Джуд Беллингем. После этого Маэсо принял решение отменить гол «Альмерии» в ворота «Реала» на 62-й минуте матча. Затем арбитр вновь принял решение в пользу «Реала», засчитав гол Винисиуса на 67-й минуте после просмотра видеоповтора. Благодаря в том числе и решениям арбитра «Реал» смог сравнять счёт в матче, отыгравшись с 0:2.

После результата данного матча «Реал» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, набрав 51 очко за 20 проведённых матчей. «Сливочные» обошли «Жирону», у которой 49 очков за 20 игр. «Альмерия» же располагается на последней, 20-й позиции с шестью очками после 21 встречи.