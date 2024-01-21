Серия А: «Дженоа» обыграл «Салернитану», Монца разгромно уступила «Эмполи»

Завершились три матча 21-го тура чемпионата Италии. В одном из них «Дженоа» на выезде сумела одолеть «Салернитану» — 2:1.
Хозяева поля вышли вперёд на второй минуте. Однако уже спустя 11 минут форвард сборной Италии Матео Ретеги восстановил равенство на табло. Победу генуэзцам принёс Альберт Гудмундссон, реализовавший пенальти на 58-й минуте.
В ещё одном матче игрового дня «Монца» на выезде с разгромным счётом уступила «Эмполи» — 0:3. Все три мяча записал на свой счёт польский полузащитник хозяев Шимон Журковский.
Ещё один матч 21-го тура чемпионата Италии между «Фрозиноне» и «Кальяри» завершился уверенной победой хозяев поля — 3:1. «Фрозиноне» уступало в счёте после первого тайма, однако три мяча после 64-й минуты помогли команде добыть важные три очка.
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