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Серия А: «Дженоа» обыграл «Салернитану», Монца разгромно уступила «Эмполи»

Серия А: «Дженоа» обыграл «Салернитану», Монца разгромно уступила «Эмполи»
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Завершились три матча 21-го тура чемпионата Италии. В одном из них «Дженоа» на выезде сумела одолеть «Салернитану» — 2:1.

Хозяева поля вышли вперёд на второй минуте. Однако уже спустя 11 минут форвард сборной Италии Матео Ретеги восстановил равенство на табло. Победу генуэзцам принёс Альберт Гудмундссон, реализовавший пенальти на 58-й минуте.

Италия - Серия А . 21-й тур
21 января 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Салернитана
Салерно
Окончен
1 : 2
Дженоа
Генуя
1:0 Мартегани – 2'     1:1 Ретеги – 13'     1:2 Гудмундссон – 58'    

В ещё одном матче игрового дня «Монца» на выезде с разгромным счётом уступила «Эмполи» — 0:3. Все три мяча записал на свой счёт польский полузащитник хозяев Шимон Журковский.

Италия - Серия А . 21-й тур
21 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
3 : 0
Монца
Монца
1:0 Журковский – 13'     2:0 Журковский – 38'     3:0 Журковский – 73'    

Ещё один матч 21-го тура чемпионата Италии между «Фрозиноне» и «Кальяри» завершился уверенной победой хозяев поля — 3:1. «Фрозиноне» уступало в счёте после первого тайма, однако три мяча после 64-й минуты помогли команде добыть важные три очка.

Италия - Серия А . 21-й тур
21 января 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Фрозиноне
Фрозиноне
Окончен
3 : 1
Кальяри
Кальяри
0:1 Сулемана – 26'     1:1 Маццители – 64'     2:1 Соуле – 75'     3:1 Жорже – 90+5'    
Турнирная таблица Серии А - 2023/2024
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