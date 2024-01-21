Гендир «Интера» заявил, что новый контракт с Лаутаро будет подписан в ближайшее время

Генеральный директор итальянского «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что в ближайшее время будет подписан новый контракт с нападающим команды Лаутаро Мартинесом.

«Не будет никаких проблем с продлением контракта с Лаутаро Мартинесом. Просто в последние недели мы были заняты множеством игр, но скоро всё будет закрыто», — приводит слова Маротты Rai Sport.

При этом сообщается, что контракт будет продлён до лета 2028 года, а зарплата аргентинца составит € 8 млн в год плюс бонусы.

Напомним, аргентинец выступает за «Интер» с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 26 матчей за «нерадзурри» во всех официальных турнирах, отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Текущее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.