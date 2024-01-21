Артём Довбик оформил хет-трик за 6 минут матча «Жироны» с «Севильей» в Ла Лиге

Сегодня, 21 января, проходит матч 21-го тура испанской Ла Лиги между «Жироной» и «Севильей». Команды играют на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Украинский нападающий «Жироны» Артём Довбик оформил хет-трик всего за шесть минут матча. Первый гол Довбик забил на 13-й минуте встречи, сравняв счёт (1:1), после чего забил уже на 15-й минуте свой второй гол, выведя «Жирону» вперёд. А уже на 19-й минуте Довбик оформил хет-трик, удвоив преимущество хозяев.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Напомним, ранее Артём был признан лучшим игроком «Жироны» в декабре по версии болельщиков. Также он стал игроком декабря в Ла Лиге.

В данный момент «Жирона» находится на второй строчке чемпионата Испании по футболу, набрав 49 очков за 20 проведённых матчей. «Севилья» располагается на 17-й позиции с 16 очками после 20 встреч.