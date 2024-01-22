Кубок африканских наций, 21 января: результаты игрового дня

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21 января прошли три матча 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Группа F

Марокко – ДР Конго – 1:1

Замбия — Танзания – 1:1

Группа E

ЮАР – Намибия – 4:0.

22 января на турнире запланированы три матча: Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар, Гвиния-Бисау – Нигерия и Мозамбик – Гана.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Действующим победителем турнира является национальная команда Сенегала, которая в финальном матче обыграла сборную Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0 (пен. 4:2).

В 2024 году Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Матчи проводятся на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).

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