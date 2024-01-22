Аллегри стал третьим тренером в истории Серии А, одержавшим 300 побед

Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А между «Лечче» и «Ювентусом». Команды играли на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Довери. «Ювентусу» удалось с лёгкостью переиграть своего соперника — 3:0.

Для главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри эта победа стала 300-й в Серии А. 56-летний специалист стал лишь третьим тренером в истории высшего дивизиона чемпионата Италии с 300+ победами. До него подобное удавалось лишь Нерео Рокко (302) и Джованни Трапаттони (352).

По итогам сегодняшнего матча «Ювентус» вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице Серии А. Подопечные Массимилиано Аллегри набрали 52 очка за 21 тур.

Свой следующий матч «Ювентус» проведёт в субботу, 27 января. Команда Аллегри в родных стенах встретится с «Эмполи» в рамках 22-го тура Серии А. Начало игры — в 20:00 мск.

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