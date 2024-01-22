Тренер «Севильи» — о разгроме в матче с «Жироной»: это очень больно

Главный тренер «Севильи» Кике Санчес Флорес прокомментировал разгромное поражение команды в матче с «Жироной» (1:5) в 21-м туре чемпионата Испании.

«Это больно. Это больно всем нам. Это очень больно. «Жирона» — команда, у которой дела идут фантастически хорошо, всё происходит с невероятной скоростью, лучшее, что я видел, но мы открыли для них много возможностей, поэтому они смогли перевернуть игру.

Это футбол. Три-четыре дня назад мы не думали, что сможем показать такую плохую игру, и восемь дней назад мы не думали, что сыграем такой великолепный матч с «Хетафе». Мысли летают из одной стороны в другую», — приводит слова Флореса Marca.

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На данный момент «Севилья» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 16 очков.

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