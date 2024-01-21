«Ливерпуль» удержал первое место в АПЛ. Даже без четырёх ключевых футболистов

«Ливерпуль» провёл первый матч в АПЛ в 2024-м году. Команда Юргена Клоппа смогла удержаться на первом месте в чемпионате. И это не смотря на отсутствие сразу четырёх ключевых футболистов: Трента Александер-Арнольда, Эндрю Робертсона, Доминика Собослая и Мохамеда Салаха. Ну и без Эндо, который хоть и не настолько важен для команды, но тоже периодически получал игровое время (ровно 700 минут в этом чемпионате Англии).

«Борнмут» мог казаться не особо серьёзным соперником – но только для тех, кто не следит за АПЛ. Эта команда набрала ход в последние два месяца. За восемь туров у неё одно поражение, одна ничья и шесть побед. За этот же отрезок нападающий Доминик Соланке забил восемь мячей. Кстати, это экс-игрок «Ливерпуля», что добавляло интриги матчу.

Правда, на этот раз форварду мало что позволили сделать. У него лишь один удар, да и тот мимо. До нападающего мяч практически не доходил. Впрочем, и у «Ливерпуля» в первом тайме мало что получалось. Едва ли не самый яркий момент до перерыва – фол Джастина Клюйверта (сына Патрика Клюйверта) на Луисе Диасе. Голландец попал шипами в голень сопернику, но каким-то образом избежал даже жёлтой карточки, хотя при желании можно было и удалять.

«Борнмут» – «Ливерпуль» – 0:4 Фото: кадр из трансляции

«Ливерпуль» открыл счёт сразу после перерыва. На 50-й минуте у гостей получилась настолько быстрая комбинация Джонс – Жота – Нуньес, что когда каждый из них оказывался с мячом, в пяти метрах от них не было ни одного соперника. И ассист, и гол получились в одно касание.

После этого «Ливерпуль» было уже не остановить. Жота помимо голевой передачи записал на свой счёт ещё и два гола. Причём во втором случае ему ассистировал 20-летний Конор Брэдли. Для правого защитника это был дебютный матч в АПЛ, хотя у парня есть опыт игры в Лиге Европы, Кубке Англии и Кубке лиги, а также за сборную Северной Ирландии.

«Борнмут» – «Ливерпуль» – 0:4 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

При счёте 3:0 тренер «Ливерпуля» выпустил Бобби Кларка, Оуэна Бека и Кейда Гордона. То есть, футболистов, которых даже фанаты «Ливерпуля» могут не знать. Однако это не помешало Нуньесу забить четвёртый мяч, сделав счёт неприличным – 4:0. Уверенная победа «Ливерпуля». Следующие два матча в АПЛ – с «Челси» (дома) и «Арсеналом» (на выезде).