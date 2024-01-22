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Голкипер «Реала» Кепа – худший игрок матча с «Альмерией» по оценкам WhoScored

Голкипер «Реала» Кепа – худший игрок матча с «Альмерией» по оценкам WhoScored
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WhoScored оценил игру участников матча 21-го тура Ла Лиги «Реал» — «Альмерия» (3:2).

Голкипер мадридцев Кепа Аррисабалага получил оценку 5,7. Это самый низкий балл в составе обеих команд. Столько же получил только игрок гостей Лазаро Винисиус, вышедший на замену на 83-й минуте.

Показатель голов, которые предотвратил Кепа, составил минус 1,05. Вратарь не совершил ни одного сейва, дважды пропустив после двух ударов в створ.

Испанец перехватил один навес, сделал 33 касания мяча и отдал 22 точные передачи из 24 (92%).

Напомним, «Реал» вырвал победу у «Альмерии» со счётом 3:2, отыгравшись с 0:2. По ходу встречи главный арбитр встречи Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо принял несколько спорных решений в пользу «сливочных».

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