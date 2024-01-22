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У Беллингема 26 результативных действий в 26 матчах за «Реал»

У Беллингема 26 результативных действий в 26 матчах за «Реал»
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отметился голом и ассистом в матче 21-го тура Ла Лиги с «Альмерией» (3:2).

20-летний англичанин реализовал пенальти на 57-й минуте встречи, сделав счёт 1:2. На 90+9-й минуте Джуд отдал результативную передачу на Дани Карвахаля, который установил победный счёт.

Это 18-й забитый мяч и восьмой ассист хавбека в 26 матчах за мадридскую команду. Таким образом, англичанин в среднем совершает одно результативное действие за игру в мадридском клубе.

С 14 голами в активе Беллингем возглавляет гонку бомбардиров сезона Ла Лиги на пару с нападающим «Жироны» Артёмом Довбиком, у которого столько же забитых мячей.

Ранее Беллингем был признан лучшим молодым игроком 2023 года по версии Globe Soccer Awards.

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