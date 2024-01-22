Мануэль Вискаино, являющийся президентом испанского «Кадиса», в эфире передачи Gol a Gol заявил, что Гильермо Абаскаль не станет новым тренером испанской команды, сообщает Canal Amarillo.
Президент клуба также исключил назначение Пабло Мачина, Руби и Диего Мартинеса, которых СМИ ранее называли возможными претендентами на замену Серхио Гонсалесу, отправленному недавно в отставку.
Васкаино также добавил, что некоторые тренеры из данного списка были близки к назначению в клуб, однако, по разным причинам не смогли подписать соглашение с «Кадисом».
Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. В этом сезоне МИР Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата.
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