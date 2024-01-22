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Сухина рассказал, как оказался в команде по квизу под названием «Сухины дети»

Сухина рассказал, как оказался в команде по квизу под названием «Сухины дети»
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Бывший судья РПЛ Станислав Сухина рассказал о случае, как оказался в команде по квизу под названием «Сухины дети».

«Был такой баннер на матче «Локомотива». Кто-то из фанатов соперника вывесил. Такая провокация. А тут мне в какой-то момент позвонил один из организаторов команды по квизу Артём Катуар и предложил присоединиться: «Мы учувствуем в викторине. Вот так называемся». Наверное, логично, что меня пригласили. Меня название не смутило. Там они вообще своеобразные: и «Пиво Чорлуки», и «С детства за «Лестер». Кстати, в этой команде Геркус играет. Видел на квизе ещё комментатора Андронова и директора по коммуникациям ЦСКА Брейдо

В декабре нам даже удалось выиграть. Тут было бы хорошо сказать, что победили благодаря мне, но на самом деле я так, на подхвате. Там ребята знают о футболе во всех странах, а я качественно справляюсь со своей ролью – не мешать. Тебе показывают путь футболиста. Например, перечисление восьми стран или восьми клубов, а ты должен отгадать игрока. Некоторые вопросы переплетаются с другими видами спорта, музыкой, искусством, историей, фото. И всё это происходит в зале, где собираются порядка 50 команд, в каждой от 4 до 12 человек», — рассказал Сухина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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