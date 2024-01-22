Бывший судья РПЛ Сухина назвал трёх лучших арбитров России

Бывший судья РПЛ Станислав Сухина назвал топ-3 лучших арбитров России.

«Карасёв, Кукуян, Безбородов. Это без ранжирования на первого, второго и третьего. Карасёв и Безбородов в чём-то похожи – в плане спокойствия и уверенности. У них многолетний опыт. К ним и футболисты иначе относятся, а они, в свою очередь, чувствуют футболистов. Свои ошибки уже наделали по большому счёту. Тут как у вратарей, которые до 28–30 лет должны пропустить своё.

У Кукуяна, возможно, чуть меньше опыта судейского, но больше игрового. Хорошо чувствует дух футбола, насколько больно, когда бьют по ноге. Коммуникация? Может быть, стоило бы чуть сбавить в этом плане, но тогда это уже был бы не Кукуян. У него значительный прогресс за последние годы. А ведь не так давно некоторые люди говорили: «Ну какой Кукуян? Куда ему до Второй лиги!» Спустя семь лет редко встречается тур, в котором он не работает на матче топ-клуба. Работают ли до сих пор в руководстве нашего судейства люди, сомневавшиеся в Кукуяне? Да, работают», — рассказал Сухина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.