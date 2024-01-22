Экс-арбитр РПЛ Станислав Сухина рассказал, чем занимается после ухода из «Факела»

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Станислав Сухина рассказал, чем занимается после ухода из воронежского «Факела», где он занимал должность начальника первой команды. Ранее он занимал аналогичную должность в «Локомотиве» и «Велесе».

«Первые полтора месяца было ощущение, что я в отпуске. До этого у меня два года не было просто нормальных выходных, а сейчас уже действительно соскучился по футболу. Правда, нельзя сказать, что я совсем вне него. Есть всякие мероприятия, встречи, вот сейчас интервью даю. Недавно судил чемпионат болельщиков «Локомотива»: одна-две игры по выходным. Плюс меня пригласили играть в квиз», — рассказал Сухина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.