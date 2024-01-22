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Клопп — о Нуньесе: в отсутствие Салаха нам нужно искать решения

Клопп — о Нуньесе: в отсутствие Салаха нам нужно искать решения
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре нападающего мерсисайдцев Дарвина Нуньеса.

«В той ситуации, в которой мы оказались с учётом потери Салаха, мы должны искать решения. У нас есть игроки, которые могут играть справа, но кого выпустить на левый фланг? Очевидно, что Дарвин может там играть, он делал это раньше. Но по ходу игры (с «Борнмутом». — Прим. «Чемпионата») нам пришлось перевести Дарвина в центр, а Диаса — на левый фланг», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, накануне «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» в матче 21-го тура АПЛ со счётом 4:0. По состоянию на сегодняшний день мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 48 очков. На втором месте расположился «Манчестер Сити» (43 очка), но «горожане» провели на одну игру меньше.

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