Сухина назвал предателями тех, кто считает, что фол Пиняева на Клаудиньо — не удаление

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Станислав Сухина высказался о жёстком фоле нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в отношении вингера «Зенита» Клаудиньо.

«Включил матч уже после этого эпизода, но комментатор несколько раз упомянул тот момент. Я решил отдельно его глянуть. Посмотрел и не увидел ни одного аргумента, чтобы воздержаться от красной. Говорят, что нет шипов. А где написано, что если их нет, то нельзя удалять? Если я кулаком ударю в челюсть, то тоже жёлтая, потому что шипов нет? Мяч в одной стороне, а прыжок идёт в ногу, которая даже не имеет отношения к владению мячом. Ладно, была бы игровая борьба, но тут почему так ногой вперёд летят? Ну давайте дадим медаль за то, что сопернику ногу не сломал. Люди, которые говорят, что это жёлтая, если не изменники родины, то предатели точно.

Могу понять, почему руководство во всём старается увидеть верное решение арбитров. Я сам такого подхода придерживаюсь, но тут… Я был удивлён, слегка шокирован. Могу понять, если всем объявят, что это жёлтая, но дальше на сборах скажут, что впредь только удаление будет считаться верным решением. Просто сейчас жёлтую признают допустимой. Отчитаются, что в этом сезоне было не 4000 ошибок, а только 20. Я могу понять главного судью (Сухого. – Прим. «Чемпионата»). Ну ошибся, бывает. Это же секунда – бац, кто-то перекрыл обзор. Помощник вроде видел, а вроде и за офсайдом следил. Наугад давать прямую красную тяжело. Но на VAR сидит человек (Фисенко… – Прим. «Чемпионата»), а на следующий тур получает две игры – это что значит? Спасибо за хорошую работу, получи ещё матчи», — рассказал Сухина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.