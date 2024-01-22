Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мозамбик — Гана. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп — о травме Кёртиса Джонса: он почувствовал что-то не то

Клопп — о травме Кёртиса Джонса: он почувствовал что-то не то
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что полузащитник мерсисайдцев Кёртис Джонс получил повреждение в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (4:0).

«Он почувствовал что-то не то. На прошлой неделе у него было то же самое, но потом прошло. Кёртис — опытный парень, при счёте 3:0 он подумал, что рисковать никакого смысла нет. Надеюсь, у него ничего серьёзного», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, накануне «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» в матче 21-го тура АПЛ со счётом 4:0. По состоянию на сегодняшний день мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 48 очков. На втором месте расположился «Манчестер Сити» (43 очка), но «горожане» провели на одну игру меньше.

Материалы по теме
Клопп — о Нуньесе: в отсутствие Салаха нам нужно искать решения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android