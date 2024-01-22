Клопп — о травме Кёртиса Джонса: он почувствовал что-то не то

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что полузащитник мерсисайдцев Кёртис Джонс получил повреждение в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (4:0).

«Он почувствовал что-то не то. На прошлой неделе у него было то же самое, но потом прошло. Кёртис — опытный парень, при счёте 3:0 он подумал, что рисковать никакого смысла нет. Надеюсь, у него ничего серьёзного», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, накануне «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» в матче 21-го тура АПЛ со счётом 4:0. По состоянию на сегодняшний день мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 48 очков. На втором месте расположился «Манчестер Сити» (43 очка), но «горожане» провели на одну игру меньше.