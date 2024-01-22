«Раньше шло бы письмо в ООН и все инстанции планеты». Сухина — о проблеме с судьями в РПЛ

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Станислав Сухина высказался об уровне судейства в чемпионате страны.

«Судейство соответствует уровню игры. Может, я просто слишком давно в судействе, но раньше было понятнее: получил двойку – пропускаешь месяц. Ещё одну – два месяца. Третью – конец твоего сезона. А сейчас ты навалил, весь мир уверен, что это ошибка и безобразие, а в следующем туре ты главный арбитр одного из матчей. Если бы раньше человек с плохой оценкой вышел судить в следующем туре, то шло письмо в ООН и во все инстанции планеты.

Нехватка судей? Тяжёлый вопрос, потому что с появлением VAR требуется больше арбитров. К тому же самолёты не везде летают – где-то больше беспилотники. Получается, что судьям тяжело везде успевать. Думаю, что есть сложности с количеством и качеством. Поэтому иной раз и не очень учитывают оценки», — рассказал Сухина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.