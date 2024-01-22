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Вратарь «Локомотива» Гильерме — о тренировках: когда ты стареешь, то работать надо больше

Вратарь «Локомотива» Гильерме — о тренировках: когда ты стареешь, то работать надо больше
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Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о влиянии возраста на свою работу на тренировках.

«С чем связано то, прихожу на тренировки первым, а ухожу последним? Это связано с возрастом (улыбается). Всегда говорю, что когда ты стареешь, то работать надо больше. Организм этого требует. И я стараюсь держать свою форму, потому что мы никогда не знаем, что будет дальше. Сейчас я в запасе, но я всегда должен быть готов, если будет возможность играть, чтобы делать это на уровне. Многое зависит от физики. Не могу позволить себе потерять свою физическую форму, стараюсь работать, работать и работать», — сказал Гильерме в интервью пресс-службе клуба.

Гильерме 38 лет, за «Локомотив» бразилец с российским паспортом выступает с 2007 года. Вместе с железнодорожниками Маринато стал чемпионом России и четырёхкратным обладателем Кубка страны. В текущем сезоне футболист принял участие в пяти встречах в составе красно-зелёных в Кубке России, в двух из которых смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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