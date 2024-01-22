Невилл — о судействе в АПЛ: в интересах клубов работать с арбитрами и делать их лучше

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл высказался о работе судей в матчах английской Премьер-лиги.

«В данный момент судьи находятся под огромным давлением. В интересах клубов работать с ними и пытаться делать их лучше. В публичной казни арбитров нет никакого смысла. Поговорите с ними, напишите им письмо на электронную почту, чтобы получить разъяснения. Делайте это. Арбитры не обязаны объяснять свои решения через PGMOL (орган, отвечающий за работу судей в английском футболе. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Невилла издание Mirror.

По состоянию на сегодняшний день турнирную таблицу английской Премьер-лиги возглавляет «Ливерпуль», набрав 48 очков. На втором месте расположился «Манчестер Сити» (43 очка), но «горожане» провели на одну игру меньше.