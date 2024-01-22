Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мозамбик — Гана. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси поссорился с главным тренером Аргентины Скалони после поражения от Уругвая — Бьяло

Месси поссорился с главным тренером Аргентины Скалони после поражения от Уругвая — Бьяло
Аудио-версия:
Комментарии

Между капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси и главным тренером Лионелем Скалони произошёл конфликт после поражения от Уругвая (0:2) в ноябрьском отборочном матче к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщает LA100 со ссылкой на своего журналиста Шеркиса Бьяло.

Конфликт между сторонами начался ещё до матча, но усилился после того, как появились слухи, что игроки сборной оказались на частной вечеринке после поражения. Скалони возмутился этим, заявив, что через несколько дней команде предстоит провести матч с самой боеспособный сборной региона. 17 ноября состоялась игра с Уругваем, а уже через пять дней аргентинцы обыграли Бразилию со счётом 1:0.

Сообщается, что после матча с Бразилией Скалони заявил, что собирается покинуть сборную Аргентины после Кубка Америки летом 2024 года. Однако источник также отмечает, что возможный конфликт не отразился на взаимоотношениях Месси со Скалони на футбольном поле.

Материалы по теме
В Сети появилась реакция Скалони на поражение Аргентины от Саудовской Аравии на ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android