Месси поссорился с главным тренером Аргентины Скалони после поражения от Уругвая — Бьяло

Между капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси и главным тренером Лионелем Скалони произошёл конфликт после поражения от Уругвая (0:2) в ноябрьском отборочном матче к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщает LA100 со ссылкой на своего журналиста Шеркиса Бьяло.

Конфликт между сторонами начался ещё до матча, но усилился после того, как появились слухи, что игроки сборной оказались на частной вечеринке после поражения. Скалони возмутился этим, заявив, что через несколько дней команде предстоит провести матч с самой боеспособный сборной региона. 17 ноября состоялась игра с Уругваем, а уже через пять дней аргентинцы обыграли Бразилию со счётом 1:0.

Сообщается, что после матча с Бразилией Скалони заявил, что собирается покинуть сборную Аргентины после Кубка Америки летом 2024 года. Однако источник также отмечает, что возможный конфликт не отразился на взаимоотношениях Месси со Скалони на футбольном поле.