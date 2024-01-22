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Созин: надо ещё понять, попадёт ли Круговой в основу ЦСКА. В «Зените» его уход не заметили

Созин: надо ещё понять, попадёт ли Круговой в основу ЦСКА. В «Зените» его уход не заметили
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Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин прокомментировал переход Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА. Напомним, ранее было объявлено, что игрок присоединится к армейцам ближайшим летом. После этого «Зенит» перевёл Кругового во вторую команду.

«Мне не совсем понятен шум и ажиотаж вокруг ухода Кругового из «Зенита». Это не игрок основы клуба и сборной, он не совсем молодой и подающий надежды. Почему все так возбудились? Потому что он уходит бесплатно? Ну, бывает такое, наверное, это ошибка «Зенита». Но дальше что? Неужели он один из сильнейших защитников России? Нет. Он сразу сделает ЦСКА чемпионом? Тоже нет. Надо ещё понять, попадёт ли он в основу ЦСКА. А в «Зените», я уверен, его уход и вовсе не заметили – просто игрок ротации.

Для меня знаковый переход – это выбор Марио Фернандеса в пользу «Зенита». Хоть он и приехал в Санкт-Петербург на несколько матчей, чтобы сделать забег мимо скамейки ЦСКА. А уход Кругового, пусть и из «Зенита» в ЦСКА, – это рядовой момент. Талант какой-то у парня есть, но его явно не так много, как разговоров о его переходе», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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