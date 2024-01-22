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Каррагер — о ван Дейке: в этом сезоне Вирджил вернулся к своей лучшей форме

Каррагер — о ван Дейке: в этом сезоне Вирджил вернулся к своей лучшей форме
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Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер высказался о защитнике и капитане мерсисайдцев Вирджиле ван Дейке.

«В прошлом сезоне дело было не только в нём, мы наблюдали за командой, которая, по сути, доживала свои последние дни. Неважно, насколько ты хороший защитник, а ван Дейк, безусловно, очень хорош, тебе в любом случае нужна помощь при оборонительных действиях. В этом сезоне Вирджил, полагаю, вернулся к своей лучшей форме. Так оно и должно быть, потому что теперь «Ливерпуль» — совершенно другая команда», — приводит слова Каррагера издание Mirror.

По состоянию на сегодняшний день «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 48 очков. На втором месте расположился «Манчестер Сити» (43 очка), но «горожане» провели на одну игру меньше.

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