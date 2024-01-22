Каррагер сравнил Диогу Жоту с Фернандо Торресом и Луисом Суаресом

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер сравнил нападающего мерсисайдцев Диогу Жоту с Фернандо Торресом и Луисом Суаресом.

«Я играл с Майклом Оуэном, Робби Фаулером, Фернандо Торресом и Луисом Суаресом… Думаю, Жота лучше их, если мы говорим о последнем шаге в атаке. Жота является топ-бомбардиром. Когда ему выпадает шанс, он его реализует. В этом сезоне он забивает гол или отдаёт голевую передачу каждые 84 минуты. В Премьер-лиге есть только два или три игрока, кто делает это чаще», — приводит слова Каррагера издание Daily Mail.

Напомним, в состоявшемся накануне матче 21-го тура АПЛ с «Борнмутом» португальский нападающий оформил дубль, а «Ливерпуль» добился победы со счётом 4:0. По состоянию на сегодняшний день мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 48 очков. На втором месте расположился «Манчестер Сити» (43 очка), но «горожане» провели на одну игру меньше.