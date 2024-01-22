«Зенит» сыграет товарищеский матч с армянским «Ноа» на сборах в Катаре

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» в своём телеграм-канале объявил о том, что сине-бело-голубые сыграют с армянским клубом «Ноа» на сборах в Катаре.

Встреча пройдёт 6 февраля, время начала, место проведения игры, а также информация о трансляции будут опубликованы позже.

Стоит отметить, что сине-бело-голубые уже встречались с «Ноа» в феврале 2021-го на сборах в Дубае — матч завершился победой санкт-петербургского клуба со счётом 3:0.

Напомним, «Зенит» уже сыграл первый матч в рамках сборов в Катаре, в котором одержал разгромную победу над самаркандским «Динамо» (5:1). В товарищеском матче голами за сине-бело-голубых голами отметились Марио Фернандес, Вендел, Андрей Мостовой, Дмитрий Васильев и Педро. При этом «Зенит» на зимних сборах встретится ещё с «Чонбук Хёндэ Моторс» (24 января), «Уралом» (27 января), «Аль-Фатехом» (28 января), «Аль-Духаилем» (5 февраля), «Шанхаем Шэньхуа» (8 февраля) и «Сантосом» (13 февраля).