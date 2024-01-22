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Таджикистан вырвал победу на последних минутах с Ливаном и вышел в плей-офф Кубка Азии

Таджикистан вырвал победу на последних минутах с Ливаном и вышел в плей-офф Кубка Азии
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Сегодня, 22 января, в рамках матча 3-го тура группового этапа Кубка Азии встречались сборные Таджикистана и Ливана. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу национальной команды Таджикистана.

На 45+5-й минуте после просмотра VAR не был засчитан гол сборной Таджикистана. Сразу после перерыва на 48-й минуте Бассель Джради с передачи Хасана Срура открыл счёт. На 70-й минуте Алишер Джалилов сравнял счёт, однако вновь после просмотра VAR мяч отменили. И всё же на 81-й минуте Парвизджон Умарбаев забил гол, который не отменили. На 90+2-й минуте Нуриддин Хамрокулов вывел Таджикистан в плей-офф турнира.

Также в группе А сегодня играли:

Катар – Китай – 1:0.

Кубок Азии . Группа A. 3-й тур
22 января 2024, понедельник. 18:00 МСК
Таджикистан
Окончен
2 : 1
Ливан
0:1 Джради – 47'     1:1 Умарбаев – 80'     2:1 Хамрокулов – 90+2'    
Удаления: нет / Аль-Зейн – 56'
Кубок Азии . Группа A. 3-й тур
22 января 2024, понедельник. 18:00 МСК
Катар
Окончен
1 : 0
Китай
1:0 Аль-Хайдос – 66'    

После трёх сыгранных матчей группового этапа в плей-офф Кубка Азии прошли сборные Катара (9) и Таджикистана (4). Напомним, турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который состоялся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отметим, что наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.

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Турнирная таблица Кубка Азии
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