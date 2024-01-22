Таджикистан вырвал победу на последних минутах с Ливаном и вышел в плей-офф Кубка Азии

Сегодня, 22 января, в рамках матча 3-го тура группового этапа Кубка Азии встречались сборные Таджикистана и Ливана. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу национальной команды Таджикистана.
На 45+5-й минуте после просмотра VAR не был засчитан гол сборной Таджикистана. Сразу после перерыва на 48-й минуте Бассель Джради с передачи Хасана Срура открыл счёт. На 70-й минуте Алишер Джалилов сравнял счёт, однако вновь после просмотра VAR мяч отменили. И всё же на 81-й минуте Парвизджон Умарбаев забил гол, который не отменили. На 90+2-й минуте Нуриддин Хамрокулов вывел Таджикистан в плей-офф турнира.
Также в группе А сегодня играли:
Катар – Китай – 1:0.
После трёх сыгранных матчей группового этапа в плей-офф Кубка Азии прошли сборные Катара (9) и Таджикистана (4). Напомним, турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который состоялся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отметим, что наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.
- 22 января 2024
-
21:12
-
21:11
-
21:04
-
21:04
-
20:58
-
20:56
-
20:52
-
20:48
-
20:45
-
20:44
-
20:42
-
20:41
-
20:38
-
20:33
-
20:32
-
20:28
-
20:20
-
20:16
-
20:09
-
20:08
-
19:58
-
19:52
-
19:48
-
19:41
-
19:40
-
19:30
-
19:29
-
19:27
-
19:16
-
19:16
-
19:14
-
19:00
-
18:59
-
18:57
-
18:50