Таджикистан вырвал победу на последних минутах с Ливаном и вышел в плей-офф Кубка Азии

Сегодня, 22 января, в рамках матча 3-го тура группового этапа Кубка Азии встречались сборные Таджикистана и Ливана. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу национальной команды Таджикистана.

На 45+5-й минуте после просмотра VAR не был засчитан гол сборной Таджикистана. Сразу после перерыва на 48-й минуте Бассель Джради с передачи Хасана Срура открыл счёт. На 70-й минуте Алишер Джалилов сравнял счёт, однако вновь после просмотра VAR мяч отменили. И всё же на 81-й минуте Парвизджон Умарбаев забил гол, который не отменили. На 90+2-й минуте Нуриддин Хамрокулов вывел Таджикистан в плей-офф турнира.

Также в группе А сегодня играли:

Катар – Китай – 1:0.

После трёх сыгранных матчей группового этапа в плей-офф Кубка Азии прошли сборные Катара (9) и Таджикистана (4). Напомним, турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который состоялся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отметим, что наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.