Агент Кутицкого: на втором сборе Саша должен быть уже в общей группе «Динамо»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Александра Кутицкого, рассказал, как проходит процесс восстановления футболиста.

«Чувствует Саша себя нормально, он работает на сборах с командой под присмотром реабилитолога и врачей. У него другая нагрузка, постепенно набирает форму.

Занимается индивидуально? В Турции на втором сборе вроде должен быть уже в общей группе. Ко второй части сезона он будет полностью готов? Хотелось бы. Но я не врач, не могу сказать точно», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, Кутицкий выбыл до весны из-за травмы, полученной в матче Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:4). Россиянин является воспитанником «Динамо» и присоединился к основному составу команды зимой 2022 года. В нынешнем сезоне Кутицкий провёл семь матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился.