Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Кутицкого: на втором сборе Саша должен быть уже в общей группе «Динамо»

Агент Кутицкого: на втором сборе Саша должен быть уже в общей группе «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Александра Кутицкого, рассказал, как проходит процесс восстановления футболиста.

«Чувствует Саша себя нормально, он работает на сборах с командой под присмотром реабилитолога и врачей. У него другая нагрузка, постепенно набирает форму.

Занимается индивидуально? В Турции на втором сборе вроде должен быть уже в общей группе. Ко второй части сезона он будет полностью готов? Хотелось бы. Но я не врач, не могу сказать точно», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, Кутицкий выбыл до весны из-за травмы, полученной в матче Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:4). Россиянин является воспитанником «Динамо» и присоединился к основному составу команды зимой 2022 года. В нынешнем сезоне Кутицкий провёл семь матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился.

Материалы по теме
Радимов: не удивлюсь, если «Динамо» в это «окно» никого не подпишет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android