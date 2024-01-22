Лучший бомбардир сборной Италии Рива был госпитализирован с сердечным приступом

79-летний Луиджи Рива, который является лучшим бомбардиром сборной Италии, был госпитализирован с сердечным приступом, сообщает La Repubblica.

По информации источника, Рива потерял сознание у себя дома в Кальяри, а сыновья экс-игрока Никола и Мауро отвезли его в больницу. В данный момент Луиджи занимаются медицинские работники. При этом специалисты отделения кардиологии, гемодинамики и кардиохирургии в ближайшее время определят дальнейшие шаги по лечению Ривы, есть вероятность проведения операции по ангиопластике.

Бывший итальянский футболист сыграл за национальную команду 42 матча во всех турнирах, где отметился 35 забитыми мячами, что является лучшим результатом в истории сборной. Рива в составе сборной Италии один раз выиграл чемпионат Европы в 1968 году.