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Шесть человек погибли в Гвинее во время празднования победы сборной на КАН

Шесть человек погибли в Гвинее во время празднования победы сборной на КАН
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Представитель Гвинейской футбольной федерации Амаду Макаджи заявил, что шесть человек погибли в Гвинее во время празднования победы сборной в матче с национальной командой Гамбии (1:0) на Кубке африканских наций.

«Важно то, чтобы наши болельщики праздновали успех спокойно. Они должны быть очень осторожны, чтобы не подвергать себя опасности, потому что цель футбола — приносить радость, а не скорбь в семьи. Мы не хотим, чтобы пришлось оплакивать новые смерти, поэтому призываем всех праздновать, но делать это так, чтобы с вами ничего не случилось. Гвинея — страна, где люди очень увлечены футболом», — приводит слова Макаджи Daily Mail.

Граждане, живущие в столице Гвинеи Конакри, решили отпраздновать победу сборной, выехав на улицы города на мотоциклах и автомобилях. Три человека погибли в результате столкновения двух транспортных средств на высокой скорости, а остальные получили травмы в других ДТП.

На данный момент после двух сыгранных матчей группового этапа Кубка африканских наций сборная Гвинеи занимает второе место с четырьмя очками.

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