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Новые имена в «Ливерпуле». И в нашем подкасте! ХиТ#169

Новые имена в «Ливерпуле». И в нашем подкасте! ХиТ#169
Аудио-версия:
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Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и тайм-коды:

00:07 — Привет, новый ведущий! (разовая акция)
01:23 — Стандарты «Арсенала», статус Зинченко и Райи, а ещё претензии фанатов «Пэлас»
30:12 — Что вообще за люди вышли играть за «Ливерпуль»?
53:53 — Прощаемся с Моуринью и сомневаемся в Де Росси
01:13:18 — «Байер» снова это сделал. Просто фантастика!
01:22:07 — «Реал» спасли замены. Ну и VAR тоже

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