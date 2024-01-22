Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мозамбик — Гана. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпион мира в составе сборной Франции хочет вернуться в «Марсель»

Чемпион мира в составе сборной Франции хочет вернуться в «Марсель»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Удинезе» Флорьян Товен намерен закончить карьеру в «Марселе». Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, 30-летний футболист по окончании нынешнего сезона хочет перебраться во французскую команду, за которую он играл ранее. Хавбек уже уведомил руководство «Удинезе» о своём желании.

Товен выступал за «Марсель» с 2013 по 2015 год, а также с 2017 по 2021 год. С французским клубом полузащитнику не удавалось выиграть трофеи. Атакующий хавбек является чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции.

Товен стал игроком «Удинезе» минувшим летом. В текущем сезоне полузащитник провёл 21 матч во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее стало известно о намерении «Марселя» приобрести нападающего «Вест Хэма» Саида Бенрахма.

Материалы по теме
Французские топ-клубы поборются за подписание Бенрахмы
Материалы по теме
Новая звезда готовит побег из Саудовской Аравии. А «МЮ» хочет сослать туда четверых! LIVE
Live
Новая звезда готовит побег из Саудовской Аравии. А «МЮ» хочет сослать туда четверых! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android