Чемпион мира в составе сборной Франции хочет вернуться в «Марсель»

Полузащитник «Удинезе» Флорьян Товен намерен закончить карьеру в «Марселе». Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, 30-летний футболист по окончании нынешнего сезона хочет перебраться во французскую команду, за которую он играл ранее. Хавбек уже уведомил руководство «Удинезе» о своём желании.

Товен выступал за «Марсель» с 2013 по 2015 год, а также с 2017 по 2021 год. С французским клубом полузащитнику не удавалось выиграть трофеи. Атакующий хавбек является чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции.

Товен стал игроком «Удинезе» минувшим летом. В текущем сезоне полузащитник провёл 21 матч во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее стало известно о намерении «Марселя» приобрести нападающего «Вест Хэма» Саида Бенрахма.