Экс-игрок «Спартака» Зуев: только после Сербии понял, как непросто уехавшим из России

Полузащитник тульского «Арсенала», а также бывший футболист «Спартака» и «Рубина» Александр Зуев поделился впечатлениями от игры за сербский клуб «ИМТ Белград».

«До перехода в ИМТ я был в Белграде два раза: тренировался в лагере у Владимира Чепзановича (бывшего тренера «Спартака» по физической подготовке. — Прим. «Чемпионата»). Сербский язык похож на русский, погода хорошая. Посмотрел место чемпионата в рейтинге УЕФА и решил ехать, досконально остальное уже не изучал. Только после перехода понял, что ребятам, уехавшим из России, непросто, а уехать в условную Германию, Италию — ещё сложнее.

Сербские футболисты более раскрепощённые, открытые, расслабленные, чем российские. На них не так сильно давят. Они стремятся уехать, попробовать себя в Европе и всё делают для этого», — приводит слова Зуева «Матч ТВ».

Напомним, летом 2023 года Зуев стал игроком сербского футбольного клуба «ИМТ Белград», перейдя в команду свободным агентом. Ранее, 16 января, стало известно, что Александр Зуев стал игроком тульского «Арсенала». Зуев выступал в чемпионате России за московский «Спартак», самарские «Крылья Советов», «Ростов», казанский «Рубин» и подмосковные «Химки». В 2023 году Александр дебютировал в сборной Казахстана. При этом на молодёжном уровне он играл за национальную команду России.