Экс-игрок «Спартака» Зуев: Слуцкий — топ-тренер для России

Бывший футболист «Спартака» и «Рубина» Александр Зуев высказался о главном тренере китайского «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком, с котором они вместе работали в казанском клубе.

«Топ-тренер для России. Все цепляются за неудачу в «Рубине», но это не очень справедливо, тогда не было спортивного принципа. Весь костяк, лидеры уехали. Мы тогда пострадали больше всех в лиге. Понятно, что могли остаться. Но на Слуцкого так все накинулись, якобы виноват только он. Все почему-то забыли о его предыдущих заслугах.

Я очень рад, что он наконец-то будет работать, в Китае его ждёт интересный опыт: новая лига, другой менталитет. В любом случае будет тяжело, нужно время на адаптацию», — приводит слова Зуева «Матч ТВ».

Напомним, Слуцкий возглавил тренерский штаб «Шанхай Шэньхуа» с 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года.

«Шанхай Шэньхуа» в первой игре под руководством российского тренера сыграл вничью с олимпийской сборной Китая со счётом 1:1. В следующем товарищеском матче китайская команда встретится с саудовским «Аль-Насром» (24 января), за который выступает нападающий Криштиану Роналду. Затем «Шанхай Шэньхуа» примет участие в турнире Кубок равноправия, где встретится с «Сантосом», «Зенитом» и «Аль-Духаилем».