Индзаги выиграл с «Интером» пятый трофей за три сезона

Завершился матч за Суперкубок Италии, в котором встречались «Интер» и «Наполи». Миланцы обыграли соперника с минимальным счётом (1:0) и подняли над головой первый кубок в сезоне. Данный трофей стал пятым для главного тренера Симоне Индзаги, завоёванным с «Интером». До этого специалист выигрывал два Кубка и два Суперкубка Италии.

47-летний наставник возглавляет итальянский клуб с июня 2021 года. До этого Индзаги руководил только римским «Лацио», с которым выигрывал Кубок и два Суперкубка Италии. По итогам 2023 года, наставник «Интера» занял третье место в премии «Тренер года ФИФА».

На данный момент «Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Индзаги набрали 51 очко по итогам 20 туров. «Нерадзурри» отстают от лидирующего «Ювентуса» всего на одно очко, при этом имея игру в запасе.